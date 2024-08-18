Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pilkada Majalengka, Sahabat Bang Ara Relawan Prabowo-Gibran Dukung Eman Suherman

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |21:13 WIB
Pilkada Majalengka, Sahabat Bang Ara Relawan Prabowo-Gibran Dukung Eman Suherman
Sahabat Bang Ara dukung Eman Suherman di Pilkada Majalengka 2024 (Foto:Ist/Dok)
JAKARTA - Denyut Pilkada Majalengka 2024 semakin berdetak kencang. Sejumlah pihak mulai mengarahkan dukungan, seperti dilakukan Sahabat Bang Ara yang menyatakan dukungan ke Eman Suherman untuk maju sebagai bakal calon bupati.

Sahabat Bang Ara merupakan bassis massa pendukung Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sahabat Bang Ara tersebar di tiap kecamatan di Majalengka.

Menurut Koordinator Sahabat Bang Ara Majalengka, Dena Muhamad Ramdhan, Sahabat Bang Ara solid memberikan dukungan kepada Eman. "Kami Sahabat Bang Ara menyatukan dukungan dari para relawan Prabowo-Gibran dan Jokowi untuk memenangkan Pak Haji Eman Suherman di Pilbup Majalengka," kata Dena dalam keterangannya dikutip, Minggu (18/8/2024).

"Saya yakin, kita semua tentu bisa menyumbangkan suara dukungan hingga di atas 50 persen untuk Pak Haji Eman,” sambungnya di sela acara Kirab Indonesia Maju di Gelanggang Generasi Muda (GGM).

Sahabat Bang Ara di akar rumput, kata Dena, akan bergerak memenangkan Eman. Sehingga, pihaknya meyakini kemenangan akan terbuka lebar.

