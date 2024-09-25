Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Respon Cepat Bupati Kotabaru Tanggapi Keluhan Masyarakat

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |11:41 WIB
Respon Cepat Bupati Kotabaru Tanggapi Keluhan Masyarakat
Bupati Kotabaru Sayed Jafar melakukan inpeksi langsung terhadap laporan masyarakat terkait jembatan yang rusak di Desa Rampa Baru (Foto: Dok Pemkab Kotabaru)
Jakarta-Bupati Kotabaru Sayed Jafar melakukan inpeksi langsung terhadap laporan masyarakat terkait jembatan yang rusak di Desa Rampa Baru pada Rabu, (25/09/2024).

Perbaikan infrastruktur di Kabupaten Kotabaru hingga saat ini masih menjadi perhatian Bupati Kotabaru Sayed Jafar. Hal ini ditunjukkan Bupati Kotabaru dengan merespon cepat keluhan masyarakat di Desa Rampa Baru.

Dan tidak hanya meninjau, orang nomor 1 di Bumi Saijaan ini juga akan mengambil langkah-langkah untuk segera memperbaiki jembatan yang menjadi akses masyarakat Desa Rampa Baru.

kota baru



Dimana, Bupati Kotabaru Sayed Jafar dalam responnya mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan masyarakat tentang kondisi jembatan yang rusak tersebut.

"Berdasarkan laporan warga masyarakat, saya meninjau langsung jondisi rill dilapangan dan kami Pemerintah Daerah kedepan akan segera memperbaiki jembatan yang layak dan memenuhi syarat sehingga masyarakat bisa melaluinya dengan merasa aman," tuturnya.

Dikesempatan tersebut, Bupati Kotabaru juga langsung mendengrkan aspirasi masyarakat.

(Fitria Dwi Astuti )

      
