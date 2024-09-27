Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Tragis! 2 Pemotor Tewas Usai Terjatuh dan Dilindas Mobil Brio di Jalur Trans Luwu

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |00:04 WIB
Tragis! 2 Pemotor Tewas Usai Terjatuh dan Dilindas Mobil Brio di Jalur Trans Luwu
Ilustrasi
A
A
A

LUWU - Nasib tragis dialami dua pemotor di jalur trans Luwu tepatnya di Jalan Poros Palopo-Makassar, Kariako, Desa Buntu Karya Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Sulsel, Kamis (26/9/2024). 

Seketika keduanya tewas mengenaskan di lokasi usai ban motor yang dikendarainya terselip dan terjatuh di jalan raya, di saat bersamaan mobil Brio melintas dan melindas keduanya. 

"Kecelakaan itu melibatkan sepeda motor Honda Scoopy tanpa plat dengan mobil Honda Brio  DP 1296 HM mengakibatkan dua korban meninggal dunia," kata Kasat Lantas Polres Luwu, AKP Jumanto Agung dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/9/2024). 

Pengendara motor itu diketahui bernama Asdar (30) warga Jalan Pelabuhan Ulo- Ulo Desa Belopa, Kabupaten Luwu. 

"Korban meninggal di lokasi kejadian dengan luka terbuka pada kepala atas, fraktur pada leher, dan luka robek telinga," katanya. 

Sementara korban kedua adalah seorang perempuan bernama Sulfiati (24) yang dibonceng warga Balutan Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu dengan luka yang cukup parah. "Korban perempuan mengalami luka terbuka pada kepala, dan luka robek pada wajah," ungkapnya. 

 

