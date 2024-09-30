Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Koboi Jalanan Beraksi di Lampung, Ancam Warga Pakai Pistol dan Sandera Pengemudi Ojol

Andres Afandi , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |18:22 WIB
Koboi Jalanan Beraksi di Lampung, Ancam Warga Pakai Pistol dan Sandera Pengemudi Ojol
Viral penjahat sandera warga. (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

LAMPUNG - Video viral seorang pria menodongkan senjata api saat berupaya kabur dari kepungan warga di Bandar Lampung viral di media sosial. Dalam video tersebut pelaku juga sempat menyandera seorang pengemudi ojek online (ojol) dan berhasil kabur dari lokasi kejadian.

Dalam video yang viral di media sosial, seorang pria berbaju merah menodongkan benda mirip senjata api ke arah warga dan pengendara di Seputaran Stadion Pahoman, Kecamatan Enggal Bandar Lampung, pada Minggu (29/9/2024) sore.

Meski sempat terjatuh, pelaku kemudian menodongkan senjata api ke arah warga yang hendak berupaya menangkapnya. Tidak hanya itu, pelaku juga terlihat menyandera seorang pengemudi ojol untuk dibawa kabur dari kepungan warga di lokasi kejadian.

Panca, seorang saksi mengatakan peristiwa itu sempat menggerkan warga dan pengguna kendaraan di lokasi kejadian. Menurutnya kejadian itu berlangsung cepat. Warga tidak mengetahui pasti penyebab pelaku nekad menodongkan senjata api.

Namun warga sempat mendengar suara teriakan dari pengguna kendaraan yang melintas bahwa pria itu merupakan pelaku kejahatan yang terpergok hendak mencuri di sekitar lokasi kejadian.

Polisi sudah mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi mata. Kasus ini kini masih diselidiki pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung. Polisi masih memburu pelaku dan mencari tahu motif dari aksinya tersebut.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
