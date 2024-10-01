Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis, 4 Petani di Pandeglang Tewas Tersambar Petir saat Berteduh di Gubuk

Iskandar Nasution , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |19:18 WIB
Tragis, 4 Petani di Pandeglang Tewas Tersambar Petir saat Berteduh di Gubuk
Empat petani tewas tersambar petir. (Foto: Iskandar Nasution)
A
A
A

PANDEGLANG – Sebanyak 5 petani warga Kampung Rancamulya, Desa Pasir Sedang, Kecamatan Picung, Pandeglang, Banten, tersambar petir saat berteduh di dalam sebuah gubuk. Akibat peristiwa itu, 4 petani tewas ditempat, sementara 1 petani berhasil selamat. Para korban mengalami luka gosong akibat sambaran petir tersebut. 

Awalnya, para korban yang berjumlah delapan orang hendak berteduh saat hujan akan turun. Namun tiba-tiba gubuk tempat mereka berteduh disambar petir hingga membuat para petani di dalam gubuk hilang kesadaran. Empat korban mengalami luka cukup serius di bagian tubuh, sementara satu orang korban masih selamat.

Para korban tewas masih berusia muda. Mereka adalah Kurdiansyah (29), Suhaman (26), Nabin Andresa (16) dan Irfan Hermawan (20). Pihak desa mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat berada di luar ruangan, terutama saat cuaca ekstrem.

Masyarakat diminta untuk segera mencari perlindungan di tempat yang aman dan tidak berlindung di bawah pohon atau bangunan yang berpotensi tersambar petir.

 Usai disholatkan, keempat jenazah kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari kediaman para korban.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/320/3172969//petani-ITSU_large.jpg
Cukai Rokok 2026 Tak Naik, Jadi Angin Segar Bagi Industri dan Petani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172732//legislator_perindo_ronal_bolota-cnFz_large.jpg
Legislator Perindo Dorong Pemkab Bolmut Bangun Gudang Jagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172512//prabowo-9Aya_large.jpg
Kebijakan Presiden Prabowo Sangat Dirasakan Petani Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172253//wamensesneg-cm3A_large.jpg
Istana Terima Aspirasi Petani Janji Tuntaskan Sengketa Lahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172199//dpr_ri-H5KP_large.jpg
Serap Aspirasi Petani, DPR Bakal Bentuk Pansus Konflik Agraria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172158//petani_ngeluh_harga_pupuk_masih_naik-3sqd_large.jpg
Hari Tani Nasional, Petani Ngeluh ke Mentan Harga Pupuk Subsidi Mahal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement