Tragis, 4 Petani di Pandeglang Tewas Tersambar Petir saat Berteduh di Gubuk

PANDEGLANG – Sebanyak 5 petani warga Kampung Rancamulya, Desa Pasir Sedang, Kecamatan Picung, Pandeglang, Banten, tersambar petir saat berteduh di dalam sebuah gubuk. Akibat peristiwa itu, 4 petani tewas ditempat, sementara 1 petani berhasil selamat. Para korban mengalami luka gosong akibat sambaran petir tersebut.

Awalnya, para korban yang berjumlah delapan orang hendak berteduh saat hujan akan turun. Namun tiba-tiba gubuk tempat mereka berteduh disambar petir hingga membuat para petani di dalam gubuk hilang kesadaran. Empat korban mengalami luka cukup serius di bagian tubuh, sementara satu orang korban masih selamat.

Para korban tewas masih berusia muda. Mereka adalah Kurdiansyah (29), Suhaman (26), Nabin Andresa (16) dan Irfan Hermawan (20). Pihak desa mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat berada di luar ruangan, terutama saat cuaca ekstrem.

Masyarakat diminta untuk segera mencari perlindungan di tempat yang aman dan tidak berlindung di bawah pohon atau bangunan yang berpotensi tersambar petir.

Usai disholatkan, keempat jenazah kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari kediaman para korban.

(Qur'anul Hidayat)