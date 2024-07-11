Tragis, Kepala Desa di Sergai Tewas Diduga Tersambar Petir

SERGAI - Kepala Desa Sarang Giting Kahan, Joas Simanjuntak tewas mengenaskan diduga tersambar petir di areal Kebun sawit di pinggir Sungai Balutu, Dusun IV Desa Sarang Giting Kahan, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), Sumatera Utara, Selasa sore, 9 Juli 2024.

Kapolsek Kotarih, Iptu Mula Purba didampingi Kasi Humas Polres Sergai, Ipda Brimen, membenarkan adanya peristiwa penemuan mayat di wilayah Polsek Kotarih itu.

"Benar, peristiwanya Selasa sore sekira pukul 16.45 WIB. Korban inisial JS, usia 48 tahun, warga Dusun I Desa Sarang Giting Kahan," ujar Iptu Mula Purba, Kamis (11/7/2024).

Kapolsek langsung memimpin personel Polsek Kotarih turun ke lokasi TKP bersama Unit Identifikasi Polres Sergai untuk melakukan cek dan olah TKP (tempat kejadian perkara) setelah mendapat laporan adanya penemuan mayat.

"Saat ditemukan, korban tergeletak di pinggir ladang sawit, di pinggir Sungai Balutu dengan posisi telungkup. Dari mulut dan wajah mengeluarkan darah, dan sekitar badan korban sudah membiru," ujarnya.

Korban selanjutnya dievakuasi dibantu warga untuk dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Tebingtinggi. Korban tiba di rumah sakit sekira pukul 18.45 WIB, dan pihak rumah sakit menyatakan korban telah meninggal dunia.

"Pihak keluarga selanjutnya membawa jenazah korban untuk disemayamkan di rumah duka. Bahwa benar kondisi cuaca sebelum korban ditemukan meninggal dunia, sangat mendung dan disertai petir," pungkasnya.

(Arief Setyadi )