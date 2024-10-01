Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Dulu Garang dan Bikin Resah, Kini Puluhan Gangster Tobat dan Dirukiah Berjamaah

Kristadi , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |15:51 WIB
Dulu Garang dan Bikin Resah, Kini Puluhan Gangster Tobat dan Dirukiah Berjamaah
Puluhan anggota gangster dirukiyah. (Foto: Kristadi)
A
A
A

SEMARANG - Sebanyak 76 remaja dari 19 kelompok gangster di Kota Semarang menggelar deklarasi membubarkan diri, di aula Mapolrestabes Semarang. Sebelum pembubaran, mereka diajak berdoa dan dirukiah oleh seorang kiai. Mereka yang dulunya garang di jalanan kini serius untuk bertobat.

Usai dirukiah, para remaja yang rata-rata berusia belasan tahun itu kemudian menyerahkan atribut serta menandatangani naskah deklarasi. Salah satu isinya tidak akan mengulangi perbuatan mengganggu ketertiban masyarakat.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto mengatakan, pihaknya mengapresiasi upaya Kapolrestabes Semarang dalam melakukan mitigasi fenomena gangster yang cukup meresahkan masyarakat.

“Diharapkan deklarasi pembubaran kelompok gangster di Kota Semarang menjadi pilot project polres jajaran Polda Jawa Tengah dalam menciptakan kondusifitas,” ujar Kombes Artanto, Selasa (1/10/2024).

Sementara itu, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar menyatakan deklarasi ini merupakan wujud komitmen sekaligus menjawab keresahan masyarakat beberapa bulan terakhir. Irwan mengimbau masyarakat untuk lebih mengawasi aktifitas anak remajanya.

Sebagai informasi, fenomena munculnya kelompok remaja bersenjata tajam yang menamakan diri sebagai gangster membuat resah warga Kota Semarang. Kelompok ini kerap menggelar aksi tawuran, konvoi hingga penyerangan yang bahkan membuat sedikitnya empat nyawa melayang.

 

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/340/3169985//geng_motor-omq3_large.jpg
Geng Motor Bersenjata Busur hingga Samurai Serang Warga, Dua Motor Dirusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/525/3159719//rudi-0Bdv_large.jpg
Kapolda Jabar Larang Total Geng Motor, Sanksi Tegas Menanti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/338/3154505//gangster-yD78_large.jpg
Diserang Gangster, Pria di Bogor Luka Parah Jarinya Putus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/525/3151886//penangkapan_geng_motor-aYbw_large.jpg
Keroyok Remaja, 6 Anggota Geng Motor di Bawah Umur Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/525/3145376//sembilan_anggota_geng_motor_serang_warga_cirebon_ditangkap_polisi-aP6u_large.jpg
Sembilan Anggota Geng Motor Berusia Belasan Serang Warga Cirebon Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/340/3144132//anggota_geng_motor_ditangkap-1WfE_large.jpg
Anggota Geng Motor Bikin Onar, 8 Pelajar Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement