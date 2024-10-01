Dulu Garang dan Bikin Resah, Kini Puluhan Gangster Tobat dan Dirukiah Berjamaah

SEMARANG - Sebanyak 76 remaja dari 19 kelompok gangster di Kota Semarang menggelar deklarasi membubarkan diri, di aula Mapolrestabes Semarang. Sebelum pembubaran, mereka diajak berdoa dan dirukiah oleh seorang kiai. Mereka yang dulunya garang di jalanan kini serius untuk bertobat.



Usai dirukiah, para remaja yang rata-rata berusia belasan tahun itu kemudian menyerahkan atribut serta menandatangani naskah deklarasi. Salah satu isinya tidak akan mengulangi perbuatan mengganggu ketertiban masyarakat.



Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto mengatakan, pihaknya mengapresiasi upaya Kapolrestabes Semarang dalam melakukan mitigasi fenomena gangster yang cukup meresahkan masyarakat.

“Diharapkan deklarasi pembubaran kelompok gangster di Kota Semarang menjadi pilot project polres jajaran Polda Jawa Tengah dalam menciptakan kondusifitas,” ujar Kombes Artanto, Selasa (1/10/2024).



Sementara itu, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar menyatakan deklarasi ini merupakan wujud komitmen sekaligus menjawab keresahan masyarakat beberapa bulan terakhir. Irwan mengimbau masyarakat untuk lebih mengawasi aktifitas anak remajanya.



Sebagai informasi, fenomena munculnya kelompok remaja bersenjata tajam yang menamakan diri sebagai gangster membuat resah warga Kota Semarang. Kelompok ini kerap menggelar aksi tawuran, konvoi hingga penyerangan yang bahkan membuat sedikitnya empat nyawa melayang.





