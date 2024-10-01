Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Geger! Wanita Muda Begal Sopir Taksi Online, Tusuk Leher Korban Pakai Pisau Dapur

Yudha Prawira , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |21:20 WIB
Geger! Wanita Muda Begal Sopir Taksi <i>Online</i>, Tusuk Leher Korban Pakai Pisau Dapur
Wanita pelaku pembegalan ditangkap. (Foto: Yudha Prawira)
A
A
A

SURABAYA - Seorang sopir taksi online di Surabaya menjadi korban pembegalan, Selasa (1/10/2024) siang. Korban ditusuk menggunakan pisau dapur di bagian leher dan mobil yang digunakan dirampas pelaku. Pelaku pembegalan tersebut adalah wanita muda.

Korban Pujiono (47) menjadi korban pembegalan di kawasan Jalan Gunung Anyar Tambak, Surabaya. Korban mengalami luka parah di bagian leher setelah ditusuk menggunakan senjata tajam oleh penumpangnya yang seorang perempuan.

Setelah melakukan kekerasan, pelaku menurunkan korban dan membawa kabur mobil bernopol l 1867 CAS.

Namun karena korban berteriak minta tolong, warga menghadang pelaku. Salah seorang warga bahkan terpaksa menabrakkan mobilnya untuk menghentikan pelaku.

Pelaku yang identitasnya diketahui bernama Maria Livia (23) ditangkap dan ditangkap warga sebelum diserahkan ke polisi.

Kapolsek Gunung Anyar Surabaya Iptu Harsya Fahroni mengatakan, korban pembegalan saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Dokter Soetomo Surabaya. Sementara barang bukti serta pelaku masih diamankan dan menjalani pemeriksaan di Mapolsek Gunung Anyar Surabaya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170385//begal_bersajam_di_depok-iqWD_large.jpg
Komplotan Begal Bersajam Rampas Motor Anak dan Ibu di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/598/3169749//audisi_indonesian_idol-H0eK_large.JPG
Hari Kedua Indonesian Idol 2025: Persiapan Peserta Lebih Matang, Optimis Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/340/3157494//kekerasan-5qPE_large.jpg
Pria di Lampung Merantai Leher Istri dan Memukuli Berulang Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/519/3155915//petugas_damkar_saat_memotong_rambut_pria_depresi-Uf6j_large.png
Ketika Petugas Damkar Jadi Tukang Cukur Dadakan untuk Pria Depresi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/338/3155671//kawanan_begal_bacok_nakes-kA7b_large.jpg
Brutal! Kawanan Begal Bacok Nakes hingga Tangannya Nyaris Putus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/338/3155535//ojol-9fxD_large.jpg
Pengemudi Ojol Duel dengan Begal, Alami Luka Sayatan di Leher dan Jari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement