Geger! Wanita Muda Begal Sopir Taksi Online, Tusuk Leher Korban Pakai Pisau Dapur

SURABAYA - Seorang sopir taksi online di Surabaya menjadi korban pembegalan, Selasa (1/10/2024) siang. Korban ditusuk menggunakan pisau dapur di bagian leher dan mobil yang digunakan dirampas pelaku. Pelaku pembegalan tersebut adalah wanita muda.

Korban Pujiono (47) menjadi korban pembegalan di kawasan Jalan Gunung Anyar Tambak, Surabaya. Korban mengalami luka parah di bagian leher setelah ditusuk menggunakan senjata tajam oleh penumpangnya yang seorang perempuan.

Setelah melakukan kekerasan, pelaku menurunkan korban dan membawa kabur mobil bernopol l 1867 CAS.

Namun karena korban berteriak minta tolong, warga menghadang pelaku. Salah seorang warga bahkan terpaksa menabrakkan mobilnya untuk menghentikan pelaku.

Pelaku yang identitasnya diketahui bernama Maria Livia (23) ditangkap dan ditangkap warga sebelum diserahkan ke polisi.

Kapolsek Gunung Anyar Surabaya Iptu Harsya Fahroni mengatakan, korban pembegalan saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Dokter Soetomo Surabaya. Sementara barang bukti serta pelaku masih diamankan dan menjalani pemeriksaan di Mapolsek Gunung Anyar Surabaya.

(Qur'anul Hidayat)