HOME NEWS NASIONAL

Kembali Jadi Wakil Rakyat, Rieke Bakal Kawal Kasus Korupsi hingga PHK

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |00:15 WIB
Kembali Jadi Wakil Rakyat, Rieke Bakal Kawal Kasus Korupsi hingga PHK
Rieke Diah Pitaloka (foto: Okezone)
JAKARTA - Rieke Diah Pitaloka kembali terpilih sebagai Anggota DPR untuk periode 2024-2029. Di periode keempatnya sebagai wakil rakyat, ia memastikan akan terus bekerja demi kepentingan rakyat, termasuk mengawal sejumlah isu yang masih menjadi persoalan dalam pembangunan nasional.

"Semua yang bisa saya kawal, saya kawal sekuat tenaga saya, bergantung pada komisinya juga ya," ujar Rieke dalam keterangannya, Rabu (2/10/2024).

Anggota Komisi VI DPR pada periode 2019-2024 ini pun menyebut sejumlah isu yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya, kata Rieke, soal ratusan SK pengangkatan bidan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang masih digantung.

"Yang bisa kita kawal itu SK bidan pendidik yang sempat dihambat sejak lulus ujian kemarin mereka akhirnya bisa dapat ujian lagi dan semoga SK-nya sebagai PPPK tidak ditahan lagi oleh negara," tuturnya.

Dalam beberapa waktu terakhir, Rieke memang melakukan kritik keras kepada pemerintah akibat terhambatnya SK 532 bidan pendidik yang telah lulus seleksi PPPK tahun 2023.

 

Topik Artikel :
Rieke Diah Pitaloka DPR DPR RI
