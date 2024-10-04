Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kunjungi Mongolia, Putin Temui Dukun untuk Minta Restu Gunakan Senjata Nuklir

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |19:38 WIB
Kunjungi Mongolia, Putin Temui Dukun untuk Minta Restu Gunakan Senjata Nuklir
Presiden Rusia Vladimir Putin. (Foto: Reuters)
A
A
A

MOSKOW – Presiden Rusia Vladimir Putin disebut-sebut sebagai salah satu pemimpin dunia yang memiliki perhatian khusus dan percaya terhadap mistisisme. Bahkan menurut beberapa sumber di Rusia, Putin kerap berkonsultasi dengan dukun sebelum membuat keputusan penting, misalnya terkait penggunaan senjata nuklir.

Putin dilaporkan mengunjungi dukun, yang mengaku dapat berkomunikasi dengan dunia spiritual, di Mongolia dan Siberia untuk membahas taktik militer, menurut seorang tokoh oposisi Rusia. Mikhail Zygar, pendiri saluran oposisi TV Dozhd mengatakan bahwa kunjungan Putin ke Mongolia bulan lalu salah satunya adalah untuk mengunjungi dukun di negara tersebut, yang dikenal ‘sakti’.

Pemimpin Rusia itu melakukan perjalanan berbahaya dengan mengunjungi Mongolia, yang merupakan anggota Mahkamah Pidana Internasional yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin tahun lalu. Namun, otoritas Mongolia tidak dapat menahan Putin karena ketergantungan negara itu pada pasokan energi Rusia yang sangat besar.

Menurut Zygar, alasan Putin melakukan kunjungan ke Mongolia adalah untuk berkonsultasi dengan dukun. Zygar bahkan menduga bahwa putin dalam perjalanan itu Putin meminta restu dari dukun untuk menggunakan senjata nuklir karena ia takut membuat ‘membuat marah roh-roh’.

“Mongolia dan Tuva dianggap sebagai rumah bagi dukun paling kuat di dunia,” kata Zygar sebagaimana dikutip Der Spiegel.

“Vladimir Putin telah lama dikenal karena sikap khususnya terhadap mistisisme. Dan dia tampaknya menggabungkan minatnya pada mistisisme Ortodoks dengan tradisi pagan.”

Zygar bahkan mengatakan Putin meminta nasihat para mistikus sebelum melancarkan invasinya ke Ukraina pada 2022.

“Mereka semua meyakinkannya akan kemenangan militer,” tulisnya.

Tahun lalu media pemerintah melaporkan kepala dukun Rusia, Kara-ool Dopchun-ool, meminta ‘matahari, bulan, dan bintang-bintang’ untuk melindungi pasukan Kremlin di Ukraina.

 

Halaman:
1 2
      
