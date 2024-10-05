Suami Tembak Istri di Lampung Ditangkap, Pelaku Kesal Ketahuan Chat dengan Wanita Lain

LAMPUNG - Polisi menangkap Rifai suami yang menembak istrinya, Yeni Jalia saat terlibat cekcok. Hal itu diungkapkan oleh Kapolres Lampung Tengah, AKBP Andik Purnomo Sigit.

Andik mengatakan, Rifai ditangkap di salah satu rumah makan di seputaran Kampung Surabaya Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Lampung Tengah, Kamis (3/10/2024) malam.

Saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman asal senjata api yang dimilikinya. "MR ini merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan (begal). Saat ini kami masih mendalami asal senjata tersebut," ujar Andrik, Jumat (4/10) malam.

Andik menambahkan, pemicu penembakan itu dilatarbelakangi cekcok rumah tangga yang memang sering terjadi.

"Dari pengakuan sejumlah saksi memang pasutri ini sering cekcok, dan pada sesaat sebelum penembakan itu terjadi, korban atau istrinya ini mendapati ada chat dari wanita lain di Handphone (HP) milik suaminya sehingga hal tersebut memicu keributan lagi dan berakhir dengan penembakan," jelasnya.