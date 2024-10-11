Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Puluhan Kendaraan Mogok, Sejumlah Orang Mengamuk Tuding SPBU Jual BBM Campur Air

Dharma Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |04:30 WIB
Puluhan Kendaraan Mogok, Sejumlah Orang Mengamuk Tuding SPBU Jual BBM Campur Air
Puluhan pengendara mengamuk tuding SPBU jual BBM campur air (Foto: Dharma Setiawan/Okezone)
A
A
A

SUMUT - Sejumlah kendaraan mogok usai mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Jalan Sangnawaluh, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Kamis (10/10/2024). Diduga, BBM jenis pertalite bercampur air sehingga merusak kendaraan warga.

Sejumlah pengendara tampak mengamuk dan memarahi petugas SPBU yang enggan memberikan penjelasan terkait dugaan BBM bercampur air. Akibatnya, polisi pun turun tangan untuk mengambil sampel BBM.

Terlihat BBM jenis pertalite yang sudah tercampur air diduga berasal dari SPBU tersebut. Menurut seorang pengendara, Maruli Siahaan, mobilnya langsung mogok usai mengisi BBM. Bahkan, harus diderek ke bengkel terdekat untuk memastikan kerusakan.

Usai heboh informasi ini, puluhan sopir angkot langsung mendatangi lokasi SPBU. Ternyata kejadian ini mereka alami sejak pengisian BBM pada sehari sebelumnya.

Banyak angkot yang mogok, namun baru tahu penyebabnya setelah peristiwa ini viral di media sosial pada Kamis.

Pemilik kendaraan meminta pertanggung jawaban dari pemilik SPBU. Namun, karena pemilik tidak di tempat polisi menyarankan kepada para korban untuk membuat pengaduan.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
Pertalite Sumut BBM Campur Air BBM
