Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Sopir Truk Tangki Ditetapkan Tersangka Pengoplos Pertalite SPBU Klaten

Vitriana D , Jurnalis-Kamis, 10 April 2025 |19:39 WIB
Sopir Truk Tangki Ditetapkan Tersangka Pengoplos Pertalite SPBU Klaten
Polisi tetapkan sopir truk tangki jadi tersangka pengoplos Pertalite SPBU Klaten (Foto: Vitriana D/Okezone)
A
A
A

KLATEN - Polres Klaten menetapkan tersangka kasus bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite tercampur air di SPBU 44.574.29 Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pelaku adalah sopir truk tangki BBM. 

Kapolres Klaten AKBP Nur Cahyo Ari Prasetyo mengatakan, sebelum menetapkan M sebagai tersangka, polisi telah melakukan pemeriksaan 10 saksi. Di antaranya, saksi korban, pihak SPBU dan penanggung jawab logistik.

"Salah satu yang kita periksa adalah tersangka M (37) warga Sukoharjo," katanya, Kamis (10/4/2025). 

Tersangka M dijerat Pasal 40 angka 9 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar.

"Modus operandi, ketika melakukan pengangkutan BBM dari depo ke SPBU, di tengah perjalanan pelaku dengan sengaja mencampurkan pertalite dengan zat lain, sehingga ada unsur pidana dalam kasus ini," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/338/3160614/mogok-9Uhd_large.jpg
Kendaraan Mogok Usai Isi Bensin di SPBU Kembangan Jakbar, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/338/3160440/spbu-vqct_large.jpg
Dugaan BBM Oplosan, Dua Dispenser Pertalite di SPBU Kembangan Disegel Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/338/3160434/mogok_massal-08Zs_large.jpg
Heboh! Motor Mogok Massal Usai Isi Pertalite di SPBU Kembangan, Diduga BBM Oplosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/337/3120041/penipuan-mxjt_large.jpg
Polisi Bongkar Peran Para Penyeleweng BBM Bersubsidi di Tuban dan Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/608/3073293/bbm-UACi_large.jpg
Puluhan Kendaraan Mogok, Sejumlah Orang Mengamuk Tuding SPBU Jual BBM Campur Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/337/3034806/simpang-siur-wacana-pembatasan-bbm-subsidi-dpr-jangan-resahkan-masyarakat-k5w2la326T.jpg
Simpang Siur Wacana Pembatasan BBM Subsidi, DPR: Jangan Resahkan Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement