HOME NEWS NEWS

Masyarakat Kabupaten Sigi Usulkan Bangun Rumah Sakit Islam kepada Cawagub Sulteng

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |15:52 WIB
Masyarakat Kabupaten Sigi Usulkan Bangun Rumah Sakit Islam kepada Cawagub Sulteng
Cawagub Sulteng Abdul Karim saat kampanye di Kabupaten Sigi. (Foto: dok Ist)
A
A
A

SIGI - Masyarakat di perumahan Kelapa Gading, Kabupaten Sigi mengungkapkan harapan mereka kepada Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sulteng, Abdul Karim Al Jufri saat melakukan kampanye pada Sabtu (12/10/2024).

Mereka meminta agar pemerintahan Ahmad Ali-Abdul Karim Al Jufri membangun rumah sakit Islam di Sulawesi Tengah. 

Menurut masyarakat, Sulawesi Tengah sangat memerlukan fasilitas kesehatan yang memadai. Saat ini, beberapa pihak telah menyiapkan fasilitas kesehatan, baik milik negeri maupun swasta.

Namun, pembangunan rumah sakit Islam belum terwujud, meski lokasi untuk proyek tersebut sudah tersedia.

"Setiap pemegang kebijakan yang berganti tidak pernah memikirkan pembangunan rumah sakit Islam," ujar Isra Tantu, salah seorang warga.

Melalui kesempatan ini, Ia meminta agar pasangan AA-AKA mempertimbangkan usulan itu sebagai langkah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. "Saya menyampaikan bahwa rakyat memberikan mandat agar dipikirkan untuk pembangunan rumah sakit Islam," ucapnya. 

Abdul Karim Al Jufri menanggapi harapan tersebut dengan menyatakan bahwa ini merupakan isu menarik, meskipun programnya saat ini masih berfokus pada rumah sakit umum.

Halaman:
1 2
      
