Pertama Kali, Jet Tempur F-16 Ukraina Dilaporkan Tembak Jatuh Su-34 Rusia

MOSKOW – Jet tempur Su-34 Rusia dilaporkan telah ditembak jatuh oleh F-16 Ukraina, menurut blogger militer yang memiliki hubungan dengan angkatan udara Rusia. Namun, sejauh ini belum ada konfirmasi resmi, baik dari pihak Ukraina maupun Rusia terkait laporan tersebuut.

Dilansir Newsweek, laporan itu datang dari saluran Telegram Fighterbomber yang pada Sabtu, (12/10/2024) mengunggah pesan yang tampak seperti penghormatan kepada jet tempur Su-34 yang hilang. Di samping gambar pesawat pembom tempur jarak menengah supersonik andalan Rusia itu, tertulis: "bumi adalah langit, saudara-saudara."

Saluran Telegram pro-Moskow VDV for Honesty and Justice membagikan unggahan tersebut, dengan menambahkan lebih banyak detail. "Mendesak!!! Su-34 kita telah ditembak jatuh. Awaknya tewas," kata unggahan tersebut, seraya menambahkan bahwa pesawat itu "tampaknya ditembak jatuh oleh F-16, yang berada di atas wilayah yang dikuasai musuh."

Dikatakan juga bahwa pesawat itu telah ditembak jatuh saat menjatuhkan bom udara "sekira 50 km (30 mil) dari garis depan," tanpa memberikan perincian dari mana mereka memperoleh informasi tersebut.

"Akan segera ada lebih banyak kerugian seperti itu. NATO telah mengirim F-16 untuk berburu," tambah unggahan tesebut, "sebagai akibatnya, kerugian infanteri kami akan meningkat."

Ukraina mengatakan telah menerima tahap pertama jet generasi keempat buatan Amerika Serikat (AS) pada Agustus setelah Presiden Joe Biden akhirnya mengizinkan penyediaannya melalui negara ketiga.

Norwegia, Belgia, Belanda, dan Denmark termasuk dalam koalisi negara-negara yang telah menjanjikan lebih dari 85 jet F-16 ke Kyiv yang diharapkan dapat memberikan kekuatan udara yang lebih baik bagi Ukraina daripada pesawat era Soviet yang selama ini diandalkannya.