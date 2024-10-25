Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Biodata Jassim Al Mazraouei, Komandan ISIS yang Dibunuh Pasukan Irak

Naomi Angelina Panjaitan , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |10:15 WIB
Biodata Jassim Al Mazraouei, Komandan ISIS yang Dibunuh Pasukan Irak
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Pasukan Irak, dengan dukungan teknis dan intelijen dari Amerika Serikat (AS), berhasil menewaskan sembilan pemimpin Islamic State of Iraq and Syria atau Negara Islam Irak dan Suriah  (ISIS), termasuk Jassim Al Mazraouei, yang dikenal sebagai pemimpin utama ISIS di Irak. Melansir The Arab Weekly, operasi ini dilaksanakan di Pegunungan Hamrin dan berhasil menyita banyak senjata.

Pada Selasa (22/10/2024), Perdana Menteri Irak, Mohammed Shia al-Sudani, mengumumkan bahwa operasi militer ini mengakibatkan kematian Jassim al-Mazrouei dan delapan anggota senior lainnya. Al-Sudani menegaskan komitmen Irak untuk memburu teroris hingga ke tempat persembunyian mereka.

Menurut PBS, ISIS adalah kelompok teroris yang unik karena tidak hanya melakukan serangan teroris, tetapi juga mencoba untuk mengelola wilayah yang mereka kuasai seperti sebuah negara. Mereka berusaha untuk tetap tersembunyi dari lawan dan serangan udara sambil melaksanakan pemerintahan sehari-hari.

Para pemimpin ISIS terlibat dalam berbagai aktivitas, seperti memerintahkan eksekusi dan merancang strategi militer. Namun, mereka juga menangani hal-hal sehari-hari, seperti mengeluarkan tiket pelanggaran lalu lintas dan mengatur harga makanan. Mereka bahkan mempertimbangkan aspek kehidupan masyarakat, seperti apakah rokok dan balapan motor sesuai dengan interpretasi Islam mereka (jawabannya adalah tidak).

Informasi mengenai identitas para pemimpin ISIS masih sangat terbatas dan misterius. Namun, berdasarkan penelitian dari United States Institute of Peace dan sebuah lembaga inteligen, The Soufan Group, terdapat informasi dari publikasi ISIS dan pembelot yang menggambarkan siapa mereka dan peran mereka dalam kekhalifahan yang mereka dirikan.

Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pemimpin berpengaruh di ISIS berasal dari Irak, banyak di antaranya adalah loyalis Saddam Hussein, dan beberapa pernah ditahan oleh militer AS di Camp Bucca.

 

Halaman:
1 2
      
