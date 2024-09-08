4 Fakta Dua Terduga Teroris Ditangkap di NTB, Deklarasi ISIS hingga Latihan Persiapan Aksi Teror

DETASEMEN KHUSUS (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri menangkap dua terduga teroris kelompok Anshor Daulah di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Rabu 4 September 2024. Kedua terduga teroris yang ditangkap berinisial LHM dan DW.

Terduga teroris LHM terlibat dalam sejumlah aktivitas teror. Salah satunya, anggota Tauhid Wal Jihad (TWJ) di Kota Bima, NTB. Berikut sejumlah faktanya:

1. Ikuti Deklarasi ISIS

“Mengikuti deklarasi ISIS/baiat massal mendukung dan bergabung menjadi anggota JAD Bima,” kata Juru Bicara Densus 88 Kombes Aswin Siregar, Sabtu (7/9/2024).

Selain itu, ia berkata, LHM terlibat mengisi kajian yang menjadi penggerak bagi rangkaian aksi hijrah dan aksi teror di beberapa tempat di wilayah Bima.

2. Khotbah Shalat Jumat dengan Tema Radikal

Juru Bicara Densus 88 Kombes Aswin Siregar mengatakan, terduga teroris LHM juga pendiri, pengajar sekaligus penasehat ikhwan Bima.

“Berperan menjadi Amir atau orang yang di tua kan di dalam kelompoknya di Bima, yang mengarahkan aktivitas ketangkasan fisik, menggerakkan kegiatan halaqoh ikhwan Ansor Daulah Islamiyah atau ISIS di Kabupaten Bima, dan Kabupaten Sumbawa Barat di pulau Lombok serta memberikan khotbah Jumat dengan tema radikal kepada masyarakat umum atau anggota JAD Bima,” terang Aswin.