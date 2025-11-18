Densus 88 Tangkap 5 Perekrut Anak untuk Masuk Jaringan Terorisme

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap lima orang dewasa yang merekrut anak di bawah untuk masuk ke jaringan terorisme. Perekrutan ini dilakukan secara online melalui media sosial atau game online.

"Bahwa pada tahun ini Densus 88 melakukan penegakan hukum terhadap kurang lebih 5 orang dewasa yang berusaha melakukan rekrutmen terhadap anak-anak dan pelajar ya, kaitannya dengan jaringan terorisme," ucap Juru bicara Densus 88 Antiteror, AKBP Mayndra Eka Wardhana dalam konferensi pers di Bareskrim Mabes Polri, Selasa (18/11/2025).

Lebih lanjut dia menerangkan penangkapan lima tersangka ini dilakukan dalam rentang waktu mulai dari Desember 2024 sampai 17 November 2025. Saat ini para tersangka sedang dilakukan proses hukum.

Adapun dari tindakan lima tersangka ini, Densus 88 antiteror menyebut bahwa ratusan anak diduga terindikasi jaringan Terorisme.