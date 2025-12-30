BNPT Cegah 27 Perencanaan Serangan Teror pada 2023-2025

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan terdapat 27 perencanaan serangan yang digagalkan selama periode 2023-2025.

1. Gagalkan 27 Perencanaan Teror

Hal itu sebagaimana disampaikan Kepala BNPT, Eddy Hartono, dalam Pernyataan Pers Akhir Tahun dan Perkembangan Tren Terorisme Indonesia 2025 pada Selasa (30/12/2025).

"Di sini kami sampaikan temuan kunci adalah selama tiga tahun terakhir ini terdapat 27 perencanaan serangan yang berhasil dicegah," kata Eddy.

Ia menjelaskan, hal itu lantaran didukung UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang bersifat preventif justice.

"Artinya perbuatan persiapan itu sudah masuk dalam norma hukum pidana," ujarnya.

Dalam kurun waktu tersebut, Eddy menyatakan telah menangkap 230 orang terkait pendanaan maupun dukungan terhadap kelompok teroris.

Di sisi lain, terdapat 362 orang yang disidangkan. Mayoritas dari mereka terafiliasi atau simpatisan ISIS.

"Kemudian juga ada terdapat 11 pelaku perempuan selama 3 tahun terakhir ini, mereka melakukan propaganda, menggalang dana, dan mengoordinasikan komunitas kelompok teroris," ucapnya.

Eddy menyatakan, terdapat 137 pelaku yang memanfaatkan ruang digital untuk kepentingan terorisme dan 32 orang terpapar radikalisme melalui online serta bergabung dengan jaringan terorisme.

"17 pelaku melakukan aktivitas terorisme di ruang digital tanpa terlibat langsung dengan jaringan, ini yang dikenal dengan self radicalization," tuturnya.