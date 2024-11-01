Tega! Pria Ini Cabuli Anak Tirinya Berkali-kali

BOGOR - Polisi menangkap pria berinisial UN (43) di wilayah Caringin, Kabupaten Bogor. Pria tersebut ditangkap karena tega mencabuli anak tirinya.

Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Teguh Kumara mengatakan, peristiwa itu berawal dari laporan polisi terkait pencabulan yang dilakukan pelaku terhadap korban yang berusia 15 tahun pada 12 Oktober 2024.

"Pelaku UN (ayah tiri) terhadap korban dengan cara disetubuhi dan dicabuli," kata Teguh dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Korban mengaku dicabuli lebih dari satu kali oleh pelaku. Tak sampai di situ, pelaku juga mengancam korban agar tidak menceritakan perbuatannya.

"Diancam kekerasan apabila korban menolak ajakan ayah tirinya dan menceritakan perbuatan tersebut ke orang tua kandungnya atau orang lain," jelasnya.