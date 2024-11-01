Kepergok Curi 2 Tabung Gas, Kawanan Bandit Ini Bacok Kepala Pedagang

BANDUNG - Dua pelaku pembegalan di Kampung Cihonje, Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung berhasil ditangkap anggota Polsek Pameungpeuk.

Kedua pelaku tersebut berhasil diamankan pada Selasa 30 Oktober 2024, setelah melakukan pembegalan hingga korban mengalami luka bacok di bagian kepala.

Kapolsek Pameungpeuk, AKP Asep Dedi membenarkan kejadian tersebut dan terjadi pada Rabu dini hari.

“Iya betul kejadian hari Rabu 30 Oktober 2024 Jam 03.00 WIB dilaporkan Jam 04.30 WIB,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Namun Kapolsek menjelaskan, tak butuh waktu lama kedua pelaku pun berhasil diamankan ketika sedang dirumahnya.

"Tak butuh waktu lama, kedua DPO Begal pun kurang dari 4 jam sudah ditangkap," jelasnya.