Ketua DPW Perindo Sulsel Terjun Kampanyekan Paslon Mulia di Pilkada Makassar

MAKASSAR - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) kembali mengampanyekan pasangan calon (paslon) usungannya di Pilkada Makassar yakni duet Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Mulia).



Kali ini, kampanye digelar di Jalan Adipura 1, Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Rabu, 30 Oktober 2024.

Pantauan MNC Portal, sekitar seribuan masyarakat Adipura bersatu di Kelurahan Karuwisi Utara memeriahkan kampanye Mulia yang digelar Partai Perindo.

“Kita hadir di sini, satu harapan, satu keyakinan, satu tekad yaitu kemenangan MULIA,” ujar Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan, Sanusi Ramadhan.

Sanusi pun membeberkan alasannya kenapa harus memilih pasangan nomor urut 1 MULIA di Pilkada Makassar.

"Semua syarat kepemimpinan ada di pasangan nomor urut 1 salah satunya karena paslon MULIA pemimpin yang jujur. Karena itu ajak keluarga dan tetangga untuk coblos nomor urut 1 di TPS nanti,” katanya.