HOME NEWS INTERNATIONAL

Pejabat Tinggi Hamas Izz al-Din Kassab Tewas Usai di Bombardir Israel

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |07:55 WIB
Pejabat Tinggi Hamas Izz al-Din Kassab Tewas Usai di Bombardir Israel
Warga Palestina tengah evakuasi korban bom Israel (foto: AP/Ramez Mahmoud)
GAZA - Pejabat tinggi Hamas, Izz al-Din Kassab tewas dalam serangan udara di Jalur Gaza selatan, pada Jumat 1 November 2024. 

IDF dan Shin Bet mengumumkan, Kasab adalah salah satu anggota terakhir biro politik Hamas yang menjabat sebagai kepala hubungan nasional.

Menurut militer, dia bertanggung jawab atas koordinasi antara Hamas dan kelompok teror lainnya di Gaza.

“Kassab adalah sumber kekuatan yang signifikan dan, berdasarkan perannya, bertanggung jawab atas hubungan strategis dan militer organisasi tersebut dengan faksi lain di Jalur Gaza. Dia memegang wewenang untuk mengarahkan pelaksanaan serangan teror terhadap Negara Israel,” kata IDF dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir dari timesofisrael, Sabtu (2/11/2024).

Menurut IDF, asisten Kassab, Ayman Ayesh, juga tewas dalam serangan itu. Militer merilis rekaman serangan yang terjadi di daerah Khan Younis.

(Awaludin)

      
