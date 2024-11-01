Israel Serang Rumah Sakit Gaza, Tewaskan Setidaknya 46 Warga Palestina

KAIRO – Setidaknya 46 warga Palestina tewas dalam serangan militer Israel di Jalur Gaza pada Kamis, (31/10/2024) sebagian besar di wilayah utara tempat satu serangan menghantam sebuah rumah sakit, membakar persediaan medis dan mengganggu operasi, kata pejabat kesehatan Gaza.

Militer Israel menuduh kelompok militan Palestina Hamas menggunakan Rumah Sakit Kamal Adwan di Beit Lahiya untuk tujuan militer dan mengatakan "puluhan teroris" telah bersembunyi di sana. Pejabat kesehatan dan Hamas membantah tuduhan tersebut.

Di hari yang sama, serangan udara Israel terhadap dua rumah di kamp Nuseirat di Gaza tengah menewaskan setidaknya 16 warga Palestina, kata petugas medis di Rumah Sakit Al-Awda di kamp tersebut kepada Reuters. Korban tewas termasuk seorang paramedis dan dua wartawan lokal, mereka menambahkan.

Gaza Utara, tempat Israel mengatakan pada Januari telah membongkar struktur komando Hamas, saat ini menjadi fokus utama serangan militer di daerah kantong tersebut. Awal bulan ini, Israel mengirim tank ke Jabalia, Beit Hanoun, dan Beit Lahiya untuk mengusir militan yang katanya telah berkumpul kembali.

Eid Sabbah, direktur keperawatan di Kamal Adwan - yang berada di Beit Lahiya - mengatakan kepada Reuters bahwa beberapa staf menderita luka bakar ringan setelah serangan Israel menghantam lantai tiga rumah sakit tersebut. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa di rumah sakit tersebut, yang diserbu dan diduduki oleh pasukan Israel minggu lalu. Israel mengatakan telah menangkap sekitar 100 tersangka militan Hamas dalam serangan tersebut. Tank-tank Israel masih ditempatkan di dekatnya.

Kementerian kesehatan di Jalur Gaza yang dikuasai Hamas menyerukan semua badan internasional "untuk melindungi rumah sakit dan staf medis dari kebrutalan pendudukan (Israel)".