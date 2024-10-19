BREAKING NEWS: Rumah Sakit Indonesia dan RS di Gaza Utara Dibombadir Israel, Puluhan Pasien Terjebak

GAZA – Israel melancarkan serangan ke berbagai rumah sakit di Jalur Gaza pada Sabtu. (19/10/2024), sebagai bagian dari operasi skala besar di utara wilayah kantong tersebut. Salah satu serangan bom Israel dilaporkan menghantam rumah sakit Indonesia di Gaza utara.

Menurut laporan dari akun Instagram Mer-C (@mercindonesia), Sabtu, Israel mengebom lantai atas rumah sakit menyebabkan puluhan orang terjebak di dalam. Dikabarkan, setidaknya 40 pasien dan 15 tenaga medis terjebak dalam rumah sakit saat unggahan tersebut disiarkan.

RS Indonesia di Gaza juga dilaporkan dikepung oleh tank-tank Israel yang menembaki gedung rumah sakit. Menurut laporan Al Jazeera, mengutip Dr. Marwan Al Sultan, serangan pasukan Israel menargetkan lantai dua dan tiga dengan peluru artileri, sehingga menempatkan staf medis dan pasien dalam risiko serius.

Al Jazeera juga melaporkan serangan Israel yang menargetkan pusat medis lainnya, Rumah Sakit Kamal Adwan yang juga terletak di Beit Lahiya, Gaza Utara dan Rumah Sakit Al-Awda. Serangan di RS Kamal Adwan menghantam pintu masuk laboratorium rumah sakit tersebut, menewaskan satu orang dan melukai puluhan orang lainnya.