Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

BREAKING NEWS: Rumah Sakit Indonesia dan RS di Gaza Utara Dibombadir Israel, Puluhan Pasien Terjebak

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |14:02 WIB
BREAKING NEWS: Rumah Sakit Indonesia dan RS di Gaza Utara Dibombadir Israel, Puluhan Pasien Terjebak
Rumah Sakit Indonesia di Gaza. (Foto: Anadolu)
A
A
A

GAZA – Israel melancarkan serangan ke berbagai rumah sakit di Jalur Gaza pada Sabtu. (19/10/2024), sebagai bagian dari operasi skala besar di utara wilayah kantong tersebut. Salah satu serangan bom Israel dilaporkan menghantam rumah sakit Indonesia di Gaza utara.

Menurut laporan dari akun Instagram Mer-C (@mercindonesia), Sabtu, Israel mengebom lantai atas rumah sakit menyebabkan puluhan orang terjebak di dalam. Dikabarkan, setidaknya 40 pasien dan 15 tenaga medis terjebak dalam rumah sakit saat unggahan tersebut disiarkan.

RS Indonesia di Gaza juga dilaporkan dikepung oleh tank-tank Israel yang menembaki gedung rumah sakit. Menurut laporan Al Jazeera, mengutip Dr. Marwan Al Sultan, serangan pasukan Israel menargetkan lantai dua dan tiga dengan peluru artileri, sehingga menempatkan staf medis dan pasien dalam risiko serius.

Al Jazeera juga melaporkan serangan Israel yang menargetkan pusat medis lainnya, Rumah Sakit Kamal Adwan yang juga terletak di Beit Lahiya, Gaza Utara dan Rumah Sakit Al-Awda. Serangan di RS Kamal Adwan menghantam pintu masuk laboratorium rumah sakit tersebut, menewaskan satu orang dan melukai puluhan orang lainnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178916//truk_bantuan_ke_gaza-8vD3_large.jpg
WHO Sebut Bantuan untuk Gaza Masih Kurang, Desak Rafah Dibuka Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/18/3178902//presiden_as_donald_trump-IoxM_large.jpg
Trump Tolak Usulan Parlemen Israel untuk Mencaplok Tepi Barat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894//sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178803//ilustrasi-7geM_large.jpg
Negara-Negara Arab Kecam RUU Pencaplokan Tepi Barat Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178675//ilustrasi-xteX_large.jpg
Parlemen Israel Loloskan RUU Pencaplokan Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178482//mobil_palang_merah-y6iO_large.jpg
Hamas Kembalikan Dua Lagi Jenazah Sandera Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement