Israel Bom Rumah di area Kamp 5 Nuseirat Gaza, Sejumlah Orang Tewas

NUSEIRAT - Setidaknya tiga orang tewas dan lebih banyak lagi yang terluka, setelah militer Israel mengebom sebuah rumah di area Kamp 5 Nuseirat di Gaza tengah, Sabtu (2/11/2024).

Berdasarkan lansiran dari Al Jazeera. Serangan tersebut merupakan yang terbaru dari beberapa serangan yang dilakukan militer Israel di Nuseirat dalam beberapa jam terakhir.

Setidaknya 34 orang tewas dan puluhan lainnya terluka di wilayah tersebut selama 24 jam terakhir, menurut Pusat Informasi Palestina, mengutip sumber media pemerintah di Gaza.

Sebelumnya, tiga orang tewas dan lebih banyak lagi yang terluka setelah pasukan Israel mengebom sebuah rumah milik keluarga al-Assar di utara kamp.



(Awaludin)