Projo: Radityo Egi Cerminan Jiwa Pemimpin Pro Rakyat Ala Jokowi

JAKARTA - Relawan Projo telah menyatakan dukungannya kepada Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati (Cabup-Cawabup) Lampung Selatan (Lamsel), Radityo Egi Pratama-Syaiful Anwar. Projo menilai Radityo Egi memiliki jiwa kepemimpinan yang pro-rakyat ala Jokowi.

Dukungan kepada pasangan Egi-Syaiful ini, menurut Ketua Projo Lampung Selatan, Suherman, didasarkan pada kesamaan visi dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Suherman menjelaskan bahwa Egi menunjukkan kepedulian nyata dengan blusukan langsung ke lapangan, mirip dengan yang dilakukan Jokowi.

“Egi ini langsung mengeksekusi program-program sosial untuk rakyat tanpa menunggu jabatan resmi,” kata Suherman, Jumat (1/11).

Sifat peduli yang ditunjukkan Egi itu, kata Suherman, jarang ditemui pada pemimpin-pemimpin lain. Hal ini semakin membuat Projo yakin kepada pasangan nomor urut 2 ini.

Projo yang tersebar di 17 kecamatan ini pun menegaskan dukungan mereka terhadap Egi-Syaiful melalui berbagai pertemuan dan konsolidasi relawan. Menurut Suherman, ini merupakan refleksi dari komitmen Projo untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, sejalan dengan visi Egi-Syaiful.