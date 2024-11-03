Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Gempa Dangkal M3,2 Guncang Bukittinggi 

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |14:56 WIB
Breaking News! Gempa Dangkal M3,2 Guncang Bukittinggi 
Gempa Dangkal M3,2 Guncang Bukittinggi 
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,2 mengguncang Bukittinggi , Sumatera Barat pada Minggu (3/11/2024) siang. Dampak gempa pun dirasakan warga sekitar.

Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa tersebut berlokasi di 12 KM Timur Laut Bukittinggi. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 3 KM.

"#Gempa (UPDATE) Mag:3.4, 03-Nov-24 13:51:26 WIB, Lok:0.20 LS, 100.39 BT (Pusat gempa berada di darat 12 km timur laut Bukittingi), Kedlmn:3 Km Dirasakan (MMI) I - II Bukittinggi #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Bukittinggi dan sekitarnya diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182218//gempa-MGms_large.jpg
BMKG Ungkap Fakta Mengejutkan, Tarakan Daerah Paling Rawan Gempa di Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/340/3181591//gempa_tarakan-OfSK_large.jpg
Gempa M4,8 Guncang Tarakan Kaltara, BMKG Ungkap Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/18/3180978//ilustrasi-odvP_large.jpg
Gempa M6,3 di Afghanistan Utara Tewaskan Setidaknya 7 Orang, Lukai Ratusan Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/18/3180940//gempa-yjr7_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,3 Guncang Afghanistan Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180885//gempa-QMxV_large.jpg
Gempa Dangkal Guncang Kolaka Timur Sulawesi Tenggara, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/340/3180313//gempa-4uL7_large.jpg
Gempa M5,3 Guncang Jayapura Papua, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Anjak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement