Breaking News! Gempa Dangkal M3,2 Guncang Bukittinggi

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,2 mengguncang Bukittinggi , Sumatera Barat pada Minggu (3/11/2024) siang. Dampak gempa pun dirasakan warga sekitar.

Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa tersebut berlokasi di 12 KM Timur Laut Bukittinggi. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 3 KM.

"#Gempa (UPDATE) Mag:3.4, 03-Nov-24 13:51:26 WIB, Lok:0.20 LS, 100.39 BT (Pusat gempa berada di darat 12 km timur laut Bukittingi), Kedlmn:3 Km Dirasakan (MMI) I - II Bukittinggi #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Bukittinggi dan sekitarnya diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Fahmi Firdaus )