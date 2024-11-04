Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gelar Diskusi Bareng Mahasiswa, Pemuda Sampaikan Aspirasi Lapangan Kerja

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |20:24 WIB
Gelar Diskusi Bareng Mahasiswa, Pemuda Sampaikan Aspirasi Lapangan Kerja
Curhat1n Jakarta
A
A
A

JAKARTA - Relawan Kerja Ridwan Kamil Silaturahmi menggelar diskusi mengenai program Cagub-Cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur. Dalam agenda itu, aspirasi pemuda datang mengenai lapangan pekerjaan.

"Tadi paling banyak menyoroti soal lapangan pekerjaan dan kemudian bagaimana menampung ruang kreativitas," kata Anggota Tim Relawan Kerja Ridwan Kamil Silaturahmi, Amri Akbar, Senin (4/11/2024).

Dalam agenda itu, Amri pun meyakinkan generasi muda bahwa Ridwan Kamil telah menyusun program-program yang ramah dengan generasi milenial. Sebab Ridwan Kamil-Suswono memang menjanjikan pembukaan satu juta lapangan kerja hingga menghadirkan banyak inovasi untuk anak muda.
"Dan ini kami lihat selaras dengan visinya RIDO terutama di dalam menghadirkan satu juta lapangan pekerjaan dan penguatan sektor informal bagaiman kreatifitas kemudian inovasi anak muda itu bisa ditingkatkan," tegasnya.



Amri juga memastikan Ridwan Kamil akan melanjutkan program-program yang bagus dari kepemimpinan Gubernur-gubernur sebelumnya. Kendati demikian, Amri yakin Ridwan Kamil akan memperbaiki hal-hal teknis hingga implementasi di lapangan.

"Nanti akan dilanjutkan KJP, intinya RIDO dari program yang sebelumnya sudah ada itu akan tetap dilanjutkan, hanya akan ada perbaikan di teknis dan implementasi di lapangan," tandasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
