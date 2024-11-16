Gempa Guncang Jembrana Bali

JAKARTA - Gempabumi berkekuatan magnitudo 2,8 mengguncang wilayah Jembrana, Bali, pada Sabtu (16/11/2024) sekira pukul 06.51 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 8.17 Lintang Selatan - 114.76 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:2.8, 16-Nov-2024 06:51:22WIB, Lok:8.17LS, 114.76BT (26 km TimurLaut JEMBRANA-BALI), Kedlmn:11 Km," tulis BMKG.

Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.



(Awaludin)