Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Pilkada Musi Banyuasin 2024, Pasangan Toha-Rohman Walk Out saat Debat Kedua

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |22:52 WIB
Pilkada Musi Banyuasin 2024, Pasangan Toha-Rohman Walk Out saat Debat Kedua
Pasangan Toha-Rohman Walk Out saat Debat Kedua/ist
A
A
A

MUBA - Debat kedua Pilkada Musi Banyuasin yang awalnya berjalan kondusif dan lancar, berujung diwarnai aksi walk out oleh pasangan nomor urut dua Toha-Rohman. Keduanya melakukan walk out karena aturan dalam sesi tiga tidak sesuai dengan kesepakatan antara KPU Musi Banyuasin dan LO setiap Paslon.

Ketua Tim Koalisi Maju Bersama, Chandra, mengatakan, bahwa KPU Musi Banyuasin diduga melakukan pelanggaran di sesi tiga debat. Suguhan sesi 3 tentang tanya jawab  antara Pasangan calon tidak sesuai dengan berita acara kesepakatan.

“Artinya, KPU hanya menentukan tema, dan pertanyaan dibuat oleh masing-masing paslon, bukan membacakan pertanyaan yang disiapkan KPU,” ujar Chandra, Kamis (21/11/2024).

Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran yang kembali berulang.

"Kejadian debat kedua ini juga terjadi di debat pertama, dan hal tersebut telah kita laporkan ke Bawaslu dan termasuk pelanggaran administratif, namun KPU Musi Banyuasin secara sengaja mengulangi pelanggaran tersebut di debat kedua," tuturnya.

Aksi Toha-Rohman yang memilih walk out dari panggung debat merupakan komitmen untuk menjaga proses demokrasi yang jujur dan adil (jurdil).

"Pasangan Toha-Rohman tegas menyikapi persoalan ini dengan walk out di panggung debat kedua untuk menjunjung tinggi proses demokrasi jurdil serta bersikap bijaksana dengan mengarahkan para pendukung paslon 02 dengan aman dan tertib meninggalkan arena debat," tutup Chandra.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164823//perindo-VWdu_large.jpg
Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen Menangkan Pilgub Papua, Partai Perindo: Wujudkan Masyarakat Maju, Inklusif dan Sejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161466//pemerintah-ZTL8_large.jpg
KPU: PSU Pilkada Papua 2025 Paling Aman dan Sukses Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/340/3159961//pemerintah-j20p_large.jpg
Jelang PSU Pilkada Papua, Pj Gubernur Agus Fatoni Sidak Nelayan di Pulau Cina Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159923//pilkada-b8TU_large.jpg
Soal Usul Pilkada Dipilih DPRD, Legislator Ini Sebut Bagian dari Evaluasi untuk Perbaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150723//putusan_mk_pilpres_dan_pilkada_beda_2_tahun_komisi_ii_dpr_segera_revisi_uu_pemilu-WucH_large.jpg
Putusan MK Pilpres dan Pilkada Beda 2 Tahun, Komisi II DPR: Segera Revisi UU Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150601//tok_mk_putuskan_pilkada_digelar_2_tahun_setelah_pilpres-cfeB_large.jpg
Tok! MK Putuskan Pilkada Digelar 2 Tahun Setelah Pilpres
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement