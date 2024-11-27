Plt. Sekjen Partai Perindo: Selamat atas Kemenangan Appi-Aliyah di Pilkada Makassar

MAKASSAR – Plt. Sekjen DPP Partai Perindo Andi Yuslim Patawari (AYP) menyampaikan ucapan selamat untuk kemenangan Munafri Arifuddin alias Appi dan Aliyah Mustika Ilham (MULIA) versi quick count di Pilkada Makassar.

“Selamat untuk pasangan MULIA walaupun masih hitungan sementara. Kami berharap, tetap menjaga semangat,” ucap AYP, Rabu, (27/11/2024).

Seperti yang diketahui, sejumlah lembaga survei yang melakukan quick count memenangkan pasangan MULIA. Salah satunya Polimetrik Indonesia yang merilis hasil hitung cepat atau quick count Pilwalkot Makassar. Unggul jauh di angka 54,10%, lalu disusul Andi Seto Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi 28,04%.

Hasil sementara quick count Polimetrik itu berdasarkan data pukul 17.45 Wita, Rabu (27/11/2024). Hingga kini total data suara masuk berada di angka 22,40%.

Diketahui, hasil quick count ini bukan hasil resmi Pilkada 2024. Hasil resmi Pilkada 2024 akan diketahui lewat rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU mulai 27 November hingga 16 Desember 2024.

Berikut hasil data hasil quick count Pilwalkot Makassar 2024 Polimetrik, per pukul 17.45 Wita:

Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika 54,10%

Andi Seto Asapa-Rezki Mulfiati 28,04%

Indira Yusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi 13,18%

Amri Arsyid-Rahman Bando 4,69%

(Arief Setyadi )