Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Paman dan Keponakan Duel Pakai Parang, Satu Orang Tewas Kena Bacok

Udin Syahruddin , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |01:05 WIB
Paman dan Keponakan Duel Pakai Parang, Satu Orang Tewas Kena Bacok
Duel pakai parang satu orang tewas mengenaskan (foto: freepik)
A
A
A


PANGKEP - Dua warga kampung Pattiroang, Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, terlibat cekcok yang berujung pada sebuah duel sengit menggunakan parang. Kejadian ini melibatkan seorang paman dan keponakannya yang terlibat perselisihan.
Motif dari pembunuhan yang terjadi masih belum diketahui, polisi tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti terjadinya peristiwa tersebut.


Duel maut ini membuat Salama (59) tewas di tempat, sementara pamannya, Gappar (71) mengalami luka pada tangan dan kaki.
Kejadian ini berawal saat korban ke tepi jalan depan rumah pelaku memanggil pelaku untuk mengajak duel menggunakan parang, sehingga pelaku turun dan keluar ke tepi jalan membawa parang dan menghampiri korban yang saat itu juga datang membawa sebila parang.


Saat pelaku sampai di jalan depan rumahnya, korban langsung memarangi pelaku sehingga mengenai ke dua tangannya, hal itu membuat pelaku membalas perbuatan korban dengan beberapa tebasan yang mengakibatkan korban terluka pada bagian kepala serta tangan, dan akhirnya tergeletak dan tewas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184203//pelaku_pembunuhan_di_condet-uH2C_large.jpg
Pelaku Pembunuhan di Condet Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/612/3181886//model-Mdxf_large.jpg
Kisah Tragis Model Cantik Asal Belarusia Dibunuh dan Organnya Dijual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/612/3181593//viral-bKiR_large.jpg
Viral! Suami Tega Bunuh Istrinya Usai Selingkuh dengan Ibu Mertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179344//pria_asal_indonesia_didakwa_bunuh_istri-Ng8M_large.jpg
Pria Asal Indonesia Didakwa Bunuh Istri di Singapura, Terancam Hukuman Mati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179325//pelaku_pembunuhan_kakak_ipar_pakai_palu_gada_di_pasar_minggu-xogr_large.jpg
Drama Pengejaran Pelaku Pembunuhan Kakak Ipar Pakai Palu Gada di Pasar Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190//pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement