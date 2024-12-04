Advertisement
HOME NEWS JABAR

Banjir di Sukabumi, 7 Orang Dievakuasi saat Terjebak di Kandang Ayam

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |17:14 WIB
Banjir di Sukabumi, 7 Orang Dievakuasi saat Terjebak di Kandang Ayam
Evakuasi Banjir Bandang di Sukabumi
A
A
A

JAKARTA - Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi tujuh korban banjir bandang di Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi. 

Koordinator Pos Sukabumi, Suryo mengatakan para korban terjebak di kandang ayam saat banjir bandang menerjang desa mereka. 

“Untuk update di Sukabumi, kami tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi tujuh orang yang terdampak, terisolasi di kandang ayam yang berada di kampung Cidadap, Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi,” kata Suryo melalui kanal youtube BASARNAS OFFICIAL, Rabu (4/12/2024).

Suryo mengatakan, ketujuh korban telah dievakuasi dengan menggunakan perahu karet, karena posisi arus yang berada di daerah tersebut cukup deras.

“Karena berdekatan dengan aliran Sungai Cimandiri,” ucapnya.

Di sisi lain, Suryo menjelaskan bahwa hujan masih turun di Kabupaten Sukabumi hingga sore hari ini, dan mengakibatkan peningkatan debit air di beberapa kawasan yang terendam banjir.

 

