HOME NEWS JABAR

Hujan Masih Guyur Sukabumi, Debit Air Daerah Banjir Meningkat

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |18:13 WIB
Hujan Masih Guyur Sukabumi, Debit Air Daerah Banjir Meningkat
Banjir Sukabumi (Foto: Tangkapan layar/Riana Rizkia)
A
A
A

JAKARTA - Beberapa wilayah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat masih diguyur hujan hingga sore hari ini, Rabu 4 Desember 2024 dan mengakibatkan peningkatan debit air di beberapa kawasan yang terendam banjir.

“Untuk cuaca di Kabupaten Sukabumi saat ini masih terpantau dengan intensitas hujan yang cukup deras, sehingga di beberapa titik yang ada di wilayah Sukabumi debit airnya masih mengalami peningkatan,” kata Koordinator Pos Sukabumi, Suryo kata Suryo melalui kanal Youtube Basarnas Official, Rabu (4/12/2024).

Suryo menjelaskan, Tim SAR gabungan pun disiagakan di Kecamatan Pelabuhan Ratu dan Kecamatan Simpenan Sukabumi, untuk mengantisipasi adanya permintaan evakuasi di kawasan terdampak banjir bandang.

“Namun, Tim SAR gabungan bersama seluruh unsur yang ada, kita standby di Kecamatan Pelabuhan Ratu untuk menunggu informasi atau permintaan terkait evakuasi wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu dan Kecamatan Simpenan,” ucapnya.

Diketahui, Tim SAR gabungan baru saja melakukan evakuasi tujuh korban banjir bandang di Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi. Mereka terjabak di kandang ayam saat desa mereka diterjang banjir.

“Untuk update di Sukabumi, kami tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi tujuh orang yang terdampak, terisolasi di kandang ayam yang berada di kampung Cidadap, Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi,” katanya.

Suryo mengatakan, ketujuh korban telah dievakuasi dengan menggunakan perahu karet, karena posisi arus yang berada di daerah tersebut cukup deras. “Karena berdekatan dengan aliran Sungai Cimandiri,” ucapnya.

(Arief Setyadi )

      
