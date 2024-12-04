Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Banjir Rendam Puluhan Rumah di Empat Desa Cianjur

Ricky Susan , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |17:04 WIB
Banjir Rendam Puluhan Rumah di Empat Desa Cianjur
Banjir di Cianjur (Foto: Dok/Ricky Susan)
A
A
A

CIANJUR - Puluhan rumah di Kecamatan Agrabinta dan Leles, Kabupaten Cianjur, terendam banjir akibat hujan deras yang terus mengguyur sejak Selasa 3 Desember sore hingga Rabu (4/12/2024). Banjir tersebut merendam sekitar 80 rumah milik warga di empat desa, yaitu Bojongkaso, Karangsari, Mekarsari, dan Sukamanah.

Akibat banjir tersebut, puluhan rumah mengalami rusak. Selain itu, berdasarkan informasi ada sejumlah rumah yang terbawa arus akibat banjir tersebut.

Kapolsek Agrabinta, Iptu Nanda Riharja menjelaskan, saat ini pihaknya masih melakukan pendataan rumah yang terdampak akibat banjir saat ini.

"Jumlah pasti dampak banjir belum dapat dipastikan karena kami masih sedang menuju lokasi banjir, tetapi akses jalan terputus,” tuturnya, Rabu.

Menurutnya, selain bencana banjir Kecamatan Agrabinta dan Leles juga dilanda bencana seperti pergerakan tanah, tanah longsor. Menurutnya, ada tiga rumah rusak akibat tanah longsor di Desa Sinarlaut, Kecamatan Agrabinta.

“Data sementara ada tiga rumah rusak akibat pergerakan tanah di Agrabinta. Tidak ada korban luka maupun jiwa,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
