HOME NEWS JATIM

Geger! Satu Keluarga di Kediri Ditemukan Tewas Bersimbah Darah

Solichan Arif , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |16:42 WIB
Geger! Satu Keluarga di Kediri Ditemukan Tewas Bersimbah Darah
Polisi saat evakuasi anak korban yang kritis (foto: Okezone/Solichan)
A
A
A

KEDIRI – Tiga orang warga Dusun Gondanglegi Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Jawa Timur, ditemukan tewas bersimbah darah, pada Rabu 5 Desember 2024.

Jasad korban Agus Komarudin (38) dan Kristina (34) istrinya terkapar di lantai dapur rumah. Sedangkan Christian Agusta Wiratmaja Putra (9), putranya ditemukan tak bernyawa di ruang tengah.

Sementara Samuel Putra Yordaniel (8) ditemukan kritis di dalam kamar dan saat ini menjalani perawatan di RS Bhayangkara Kabupaten Kediri. Berdasarkan informasi, kematian satu keluarga ini diduga akibat aksi perampokan disertai pembunuhan.

“Kami tidak menyangka sampai terjadi peristiwa seperti ini,” ujar Kepala Desa Pandantoyo, Dina Istanti kepada wartawan Kamis (5/12/2024).

Dugaan perampokan disertai pembunuhan itu pertama kali diungkap oleh rekan korban Agus Komarudin. Korban Agus diketahui berprofesi sebagai guru sekolah dasar di Babadan Kediri.

 

Halaman:
1 2
      
