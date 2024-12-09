Menteri Maman Dukung Program GP Ansor Kembangkan UMKM

JAKARTA– Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) meluncurkan Program Ansor Stokis yang berlangsung hari ini di Thamrin 10 Food & Creative Park, Jakarta. Acara ini dihadiri Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.

Program Ansor Stokis digerakan oleh Sahabat Tommy Darmadi sebagai Ketua Badan Usaha Milik Ansor (BUMA) atas arahan Ketua Umum GP Ansor, Gus Addin Jauharudin. Hal ini untuk mendukung dan memberdayakan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Ketua Umum PP GP Ansor, Addin Jauharudin mengatakan, program ini sebagai langkah konkrit dalam memperkuat peran pengusaha UMKM sebagai penopang ekonomi nasional.

"Kami berkomitmen untuk mengintegrasikan usaha kecil ke dalam arus utama ekonomi dan mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 8 persen," ujarnya dikutip, Senin (9/12/2024).

Dikatakannya, GP Ansor mengundang seluruh elemen masyarakat untuk hadir dan meramaikan acara ini sebagai bentuk dukungan dan komitmem terhadap pemberdayaan UMKM di Indonesia.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, menyampaikan harapannya agar program ini dapat meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

"Dengan dukungan semua pihak, kita dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan UMKM di Indonesia dan Kementerian UMKM berkomitmen untuk mendukung penuh serta membersamai GP Ansor terutama Program Ansor Stokis," katanya.