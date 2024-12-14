Puluhan Karyawan di Lampung Keracunan Usai Makan Malam di Hotel

BANDARLAMPUNG - Puluhan pengunjung salah satu hotel di Lampung dilarikan ke rumah sakit. Mereka diduga mengalami keracunan usai menikmati sajian acara gala dinner di hotel tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun MNC Portal Indonesia, insiden ini terjadi pada Kamis 12 Desember 2024 malam. Jumlah pengunjung yang harus dilarikan ke Rumah Sakit Budi Medika Lampung sebanyak 30 orang.

"Banyak, ada 30 yang dibawa ke rumah sakit sejak tadi malam. Katanya keracunan makan di acara Gala Dinner di hotel itu," ujar sumber MPI, Jumat (13/12) malam.

Saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung Kompol M Hendrik Apriliyanto mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait hal tersebut.