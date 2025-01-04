Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Fenomena Gus Palsu, Ketum PBNU: Selama Ini Belum Ada Mereknya 

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |01:02 WIB
Fenomena Gus Palsu, Ketum PBNU: Selama Ini Belum Ada Mereknya 
PBNU
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya merespon fenomena “Gus palsu” yang ramai diperbincangkan di masyarakat. Menurutnya, istilah “Gus” tidak memiliki standar formal yang dapat digunakan untuk menentukan keaslian atau kepalsuan seseorang yang menggunakannya.

“Gus palsu itu iya selama ini belum ada mereknya. Kita mau bilang palsu ndak palsu juga susah, menurut saya ya ini soal masyarakat aja lah,” ujar Gus Yahya dalam sebuah acara di Jakarta, Jumat (3/1/2025). 

Menurut Gus Yahya, gelar seperti “Gus” tidak sama dengan gelar akademik yang dapat diverifikasi melalui ijazah. “Kalau ngomong sarjana palsu kan kita bisa ngomong soal ijazahnya. Tapi kalau Gus asli itu tidak ada ijazahnya, saya nggak bisa ngomong apa-apa,” katanya. 

Gus Yahya juga menjelaskan bahwa gelar “Gus” secara tradisional sering merujuk pada anak Kiai, tetapi definisi Kiai itu sendiri sangat beragam. “Kalau orang ngomong Gus itu harus anaknya Kiai, ya Kiai itu macam-macam. Kiai itu ada Kiai besar, ada Kiai kecil, ada Kiai Slamet dan sebagainya, ya macam-macam,” tambahnya. 

Lebih jauh, Gus Yahya menganggap penggunaan gelar “Gus” adalah urusan pribadi yang tidak perlu diperdebatkan. Dia menekankan bahwa masyarakat seharusnya tidak teralihkan oleh isu-isu semacam ini dan lebih fokus pada hal-hal yang lebih substantif.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/612/3174097//deddy_corbuzier-qywc_large.jpg
Perjalanan Deddy Corbuzier Menjadi Mualaf Sebelum Menikahi Sabrina Chairunnisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173902//sejarah-Hx7p_large.jpg
Kejadian Aneh saat Serbuan PKI ke Pesantren Sarang, Pemberontak Komunis Lumpuh Disabet Rotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/330/3172689//ilustrasi-0MgS_large.jpg
Berapa Hari Lagi Puasa Ramadhan 2026 Akan Dimulai? Ini Jadwal lengkap versi Muhammadiyah dan NU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/194/3170598//farida_faricha-Jju1_large.jpg
Wamenkop Farida Faricha Tampil Memesona dengan Brokat Berpayet 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166554//prabowo_dialog_dengan_16_ormas_islam-5Yh0_large.png
Prabowo Dialog dengan 16 Ormas Islam di Hambalang, Ini Hasilnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/337/3166290//yahya-FsOG_large.jpg
Pengemudi Ojol Meninggal Dilindas Rantis, Ketum PBNU: Proses Secara Adil dan Transparan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement