Kunci Masih Nyantol, Maling Motor Nyaris Diamuk Massa di Stadion Sultang Agung

BANTUL - Seorang pria berinisial AB (40) warga Kebumen, Jawa Tengah, nyaris diamuk warga gara-gara mencuri sepeda motor milik pengunjung Stadion Sultan Agung (SSA) Bantul. Ia tertangkap setelah warga melakukan pengejaran.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, pencurian ini terjadi pada Kamis 2 Januari 2025. Pelaku nekat membawa kabur motor Honda Beat Nopol AB 2755 IO milik Muji Rahayu warga Jetis yang pada waktu itu diparkir di parkiran barat Stadion SSA.

"Pelaku memanfaatkan situasi karena posisinya kunci sepeda motor tidak dilepas (nyantol)," kata Jeffry (5/1/2025).

Jeffry menjelaskan, kronologi penangkapan pelaku berawal sekira pukul 16.30 WIB, ketika korban diberitahu oleh anaknya bahwa sepeda motornya telah dibawa kabur oleh orang tak dikenal di Stadion SSA.

"Kemudian ada salah seorang warga yang melakukan pencarian. Akhirnya ketemu pelaku yang sedang mengendarai sepeda motor tersebut di dekat SPBU di Jalan Imogiri Timur, Pleret," tuturnya.

Pada saat pengejaran, warga tersebut menendang pelaku hingga terjatuh. Meski sempat melarikan diri, pelaku akhirnya berhasil diamankan setelah beberapa warga di sekitar lokasi ikut melakukan pengejaran.