PERISKOP 2025: Musuh Baru tapi Lama dari Pancasila Bernama Kerapuhan Etika!

JAKARTA - Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia terus relevan dan harus diaktualisasikan dalam menghadapi tantangan zaman. Khususnya oleh generasi Z.

Pancasila punya peran yang sangat vital dalam mempersatukan seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke. Pancasila menjadi perekat yang mempersatukan di tengah pluralitas Nusantara nan amat kompleks.

Pancasila Sebagai Pemersatu

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Bung Karno (UBK), Franky Roring mengatakan, Pancasila tidak menghilangkan identitas individu atau kelompok manapun, tetapi justru menjadi pemersatu bagi bangsa yang beragam.

“Dengan menjadi Pancasila bukan berarti kita melepaskan identitas kita, bukan mengedepankan golongan atau kelompok kita,” kata Franky.

“Orang Muslim tetap Muslim walaupun dia jadi Indonesia dengan Pancasila, orang Kristen tetap Kristen walaupun dia menerima Pancasila, orang Budha tetap Budha walaupun dia menjadi Indonesia dengan Pancasila. Jadi tidak ada satupun identitas yang harus dikorbankan dengan menerima Pancasila,” sambungnya.

"Orang Jawa, orang Maluku, orang Sumatera adalah entitas yang berdaulat sebelum Belanda datang. Mereka adalah tuan atas tanahnya sendiri. Jadi ketika dia menjadi bangsa, apa artinya? Bagaimana menyatukan bangsa kita yang beragam ini tanpa harus menyergamkannya? Cuma satu, apa itu? Pancasila," katanya.

Gambaran ini, menurutnya, mencerminkan nasionalisme Indonesia yang unik, yang lahir dari konsensus kesadaran untuk bersatu meski berasal dari latar belakang yang berbeda.

Ia juga menyoroti pentingnya memahami bahwa Pancasila bukanlah tandingan moral atau agama. Alih-alih, Pancasila justru merangkum cerminan nilai-nilai luhur yang telah ada di tengah masyarakat Indonesia sebelum konsep ini dicetuskan.

“Bung Karno tidak menciptakan Pancasila, tetapi merumuskan kembali nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat,” tegasnya.

Pejabat Negara Justru Melenceng dari Pancasila

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyoroti kerapuhan etika penyelenggara Negara dalam berbangsa dan bernegara dalam perspektif budaya hukum.

Banyak ditemukannya pelanggaran yang justru dilakukan oleh aparatur negara membuat nilai Pancasila harus kembali ditegakkan.

Sekretaris Utama BPIP Tonny Agung Arifiantoi menggarisbawahi pembentukan Mahkamah Etika sebagai solusi yang diharapkan dapat sejalan dengan prinsip etika Kant merupakan sesuatu yang penting. Di mana, pejabat negara diharapkan bertindak dengan integritas dan keadilan yang tinggi.

BPIP ingin memastikan prinsip-prinsip Pancasila bisa kembali menguat dan diterapkan dalam seluruh aspek pemerintahan dan kehidupan berbangsa.

Kerapuhan Etika Jadi Musuh Baru Pancasila

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, masalah kerapuhan etika telah menjadi persoalan yang berlarut-larut di Indonesia. Bahkan, telah ada sejak masa Orde Baru.

Kelemahan etika, kata Mahfud, telah membuka jalan bagi praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kendati, era reformasi diharapkan membawa perubahan melalui TAP MPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

"Terjadi flexing, pamer kemewahan, suka bohong, pemborosan yang luar biasa sehingga yang terjadi tumpulnya Trisakti. Kedaulatan politik tidak secara substansi dilaksanakan, terkadang didikte juga oleh ambisi pribadi,” ujar Mahfud dalam keterangannya.