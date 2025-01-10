Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jaga Langit Nusantara, Wakasau Evaluasi Penggunaan Rudal Manpads QW-19 dan Chiron

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |04:02 WIB
Wakasau Marsdya TNI Andyawan Martono Putra (Foto: Ist/Riana Rizkia)
JAKARTA - Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsdya TNI Andyawan Martono Putra mengungkap, pentingnya operasi udara menggunakan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis TNI AU, seperti Rudal Manpads QW-19 dan Rudal Chiron.

Hal itu diungkap Andyawan saat memimpin evaluasi penggunaan Rudal Manpads QW-19 dan Chiron pada Latihan Angkasa Yuda yang telah digelar November 2024 kemarin.

"Penggunaan rudal ini berperan penting dalam mendukung operasi udara yang kompleks, sehingga perlu dipastikan selalu dalam kondisi optimal," kata Andyawan, dikutip Kamis (9/1/2025).

Dalam Latihan Angkasa Yudha 2024, kata Andyawan, seluruh alutsista termasuk dua rudal diuji secara komprehensif, dalam rangka menghadapi ancaman udara yang semakin dinamis. 

"Evaluasi mendalam terhadap performa kedua rudal ini menekankan pentingnya inovasi dan kesiapan operasional yang terus ditingkatkan," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/337/3161772/tni_au-G8Bd_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161101/jet_temput-Urk4_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160361/tni_au-7KrL_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160212/maruli-ieKA_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160204/wakasau-XOu4_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160203/rumah_duka-zWTZ_large.jpg
