Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wakasau Kenang Almarhum Marsma TNI Fajar, Baik dan Ramah ke Semua Orang

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |00:19 WIB
Wakasau Kenang Almarhum Marsma TNI Fajar, Baik dan Ramah ke Semua Orang
Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Wakasau) Marsekal Madya TNI Tedi Rizalihadi/Foto: Ari Sandita-Okezone
A
A
A

JAKARTA - Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Wakasau) Marsekal Madya TNI Tedi Rizalihadi melayat ke rumah duka mantan Kadispen AU Marsma TNI Fajar Adriyanto di Komplek TNI AU, Pancoran, Jakarta Selatan. Di Tedi, Almarhum merupakan sosok baik dan ceria.

"Beliau orangnya ceria, tidak pernah ada beban, dan baik, ramah kepada semua orang. Kami sangat kehilangan sosok beliau," ujarnya di rumah duka, Minggu (3/8/2025).

TNI AU sangat berduka atas kehilangan putra terbaik sebagai penerbang pesawat tempur F-16. Ia mendoakan Almarhum diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

"Jadi kita sangat kehilangan atas meninggalnya Almarhum. Kita doakan Almarhum husnul khotimah, mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," tuturnya.

Sosok Marsma Fajar merupakan pribadi yang periang dan ramah kepada semua orang. "Beliau orangnya humanis. Beliau juga beberapa kali menangani kegiatan olahraga dirgantara, jadi beliau sangat aktif membina rekan-rekan yang hobi di olahraga dirgantara dalam naungan FASI," katanya.


 

(Fetra Hariandja)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181060/pemerintah-5QR2_large.jpg
Pilot TNI AU Terbangkan Pesawat Militer Raksasa Airbus A400M Seperti Bawa Jet Tempur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181038/viral-qIGQ_large.jpg
Cerita Pilot TNI AU Terbangkan Pesawat Raksasa Airbus A400M dari Sevilla Spanyol ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181032/pemerintah-5MxZ_large.jpg
Pesawat Raksasa Airbus A400M TNI AU Akan Jalankan Misi Kemanusiaan Termasuk di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181016/pemerintah-K9Rw_large.jpg
Ini Spesifikasi Airbus A400M, Pesawat Angkut Raksasa Baru TNI AU Buatan Spanyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/337/3161772/tni_au-G8Bd_large.jpg
Momen Penerjun Wingsuit Pasukan Elite TNI AU Mendarat di Depan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161101/jet_temput-Urk4_large.jpg
TNI AU Akan Tampilkan Tiga Formasi Udara dalam Upacara Kehormatan Militer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement