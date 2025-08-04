Wakasau Kenang Almarhum Marsma TNI Fajar, Baik dan Ramah ke Semua Orang

JAKARTA - Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Wakasau) Marsekal Madya TNI Tedi Rizalihadi melayat ke rumah duka mantan Kadispen AU Marsma TNI Fajar Adriyanto di Komplek TNI AU, Pancoran, Jakarta Selatan. Di Tedi, Almarhum merupakan sosok baik dan ceria.

"Beliau orangnya ceria, tidak pernah ada beban, dan baik, ramah kepada semua orang. Kami sangat kehilangan sosok beliau," ujarnya di rumah duka, Minggu (3/8/2025).

TNI AU sangat berduka atas kehilangan putra terbaik sebagai penerbang pesawat tempur F-16. Ia mendoakan Almarhum diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

"Jadi kita sangat kehilangan atas meninggalnya Almarhum. Kita doakan Almarhum husnul khotimah, mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," tuturnya.

Sosok Marsma Fajar merupakan pribadi yang periang dan ramah kepada semua orang. "Beliau orangnya humanis. Beliau juga beberapa kali menangani kegiatan olahraga dirgantara, jadi beliau sangat aktif membina rekan-rekan yang hobi di olahraga dirgantara dalam naungan FASI," katanya.





(Fetra Hariandja)