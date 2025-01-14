Petugas Gabungan Evakuasi Dua Pendaki yang Terkena Hipotermia di Gunung Karianga

HALMAHERA UTARA - Tim Sar Gabungan yang dibantu oleh masyarakat melakukan pencarian terhadap dua korban hilang kontak saat mendaki gunung Karianga di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, Senin (13/1/2025).

Tim Sar melakukan pencarian yang dimulai pagi tadi sampai ke bibir kawah dan berhasil menemukan keduanya dalam posisi terpisah. Beruntung kedua korban yang diketahui bernama Samarkan dan Arkam ditemukan dalam kondisi selamat namum kedua korban tampak lemas akibat gejala hipotermia.

"Pada tanggal 13 Januari 2025 Pukul 09.00 WIT, Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban di bibir tebing pada koordinat 1°41'54"N / 127°53'18"E atau Jarak 5.4 Km, radian 291.54° dari koordinat titik duga. Korban diketahui mengalami gejala hipotermia," kata Kepala Basarnas Ternate, Fatur Rahman.

Tim Sar yang sudah menemukan kedua korban kemudian melakukan perawatan sebelum mengevakuasi kedua korban menuju desa Kokota Jaya.

"Selanjutnya Tim melakukan proses evakuasi. Pukul 11.00 WIT, Proses evakuasi berjalan lancar, kedua korban berhasil dievakuasi dari bibir tebing dan dibawa menuju ke lokasi bivak pertama untuk diberikan penanganan medis pertama," jelasnya.

Kedua korban dilaporkan hilang sejak Minggu 12 Januari 2025 kemarin karena tidak kunjung pulang, sehingga keluarga korban melaporkan kehilangan kepada Tim Sar.



(Awaludin)