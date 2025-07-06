Advertisement
HOME NEWS JABAR

Wanita Cantik Alami Hipotermia di Puncak Sunan Ibu Kawah Putih, Evakuasi Berlangsung Dramatis

Agi Ilman , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |13:38 WIB
Wanita Cantik Alami Hipotermia di Puncak Sunan Ibu Kawah Putih, Evakuasi Berlangsung Dramatis
Wanita Cantik Alami Hipotermia di Puncak Sunan Ibu Kawah Putih, Evakuasi Berlangsung Dramatis
A
A
A

BANDUNG – Seorang remaja perempuan bernama Rita Marlina (16) mengalami hipotermia saat mendaki Puncak Sunan Ibu Kawah Putih, Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban berasal dari Kabupaten Subang.

Wanita berparas cantik ini berhasil dievakuasi oleh personel Polsek Ciwidey setelah mendapatkan laporan dari pengunjung lainnya.

Kapolsek Ciwidey, AKP Peeterson Timisela, mengatakan pihaknya langsung merespons cepat informasi tersebut dengan menerjunkan tim ke lokasi.

“Begitu mendapat laporan adanya pengunjung yang mengalami hipotermia, kami langsung melaksanakan pencarian dan evakuasi ke puncak Sunan Ibu,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (6/7/2025).

Peeterson menjelaskan jika korban ditemukan dalam kondisi menggigil dan lemas akibat suhu dingin ekstrem di kawasan tersebut.

"Memang kondisi disana saat itu sedang turun kabut. Itu juga membatasi jarak pandang kita ditambah jalan yang licin dan belumpur jadi membuat petugas sedikit kesulitan," ungkapnya.

Dalam video yang diterima Okezone, upaya penyelamatan berlangsung dramatis, terlihat petugas menerobos hujan dengan kabut yang menutupi.

 

