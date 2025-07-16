Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pendaki Swiss yang Jatuh di Rinjani Berhasil Dievakuasi via Udara

Agus Warsudi , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |19:39 WIB
Pendaki Swiss yang Jatuh di Rinjani Berhasil Dievakuasi via Udara
Evakuasi pendaki asal Swiss Benedikt Emmenegger (Foto: Agus Warsudi/Okezone)
A
A
A

SELONG Pendaki asal Swiss, Benedikt Emmenegger (46), yang terjauh di Gunung Rinjani pada Rabu (16/7/2025), akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup. Proses evakuasi dilakukan melalui jalur udara. 

Tim SAR gabungan berkoordinasi dengan pihak Bali Air untuk mengerahkan helikopter dalam upaya penyelamatan ini.

Kepala Kantor SAR Mataram, Muhamad Hariyadi, selaku SAR Mission Coordinator (SMC) memaparkan, helikopter Bali Air yang diterbangkan dari Bali berhasil mendarat pada pukul 16.44 WITA di sekitar jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak, dekat dengan lokasi korban.

“Emmenegger diterbangkan menuju Rumah Sakit BIMC Kuta, Denpasar, Bali untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut,” kata Hariyadi.

Helikopter yang membawa korban, yang didampingi anaknya dan seorang dokter asal Spanyol, tiba di helipad Bali Air pada pukul 17.30 WITA. Selanjutnya korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit BIMC.

Menurut keterangan dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR), korban memulai pendakian pada Selasa 15 Juli 2025, melalui jalur Sembalun. Laporan kecelakaan diterima BTNGR pada Rabu sekitar pukul 11.25 WITA, dari guide dan porter yang mendampingi Emmenegger. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174768/pendaki_gunung_everest-tq1e_large.jpg
Badai Salju, Hampir 1.000 Orang Terjebak di Gunung Everest
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163254/pendaki-gjAS_large.jpg
Pendaki Asal Manado Tewas Terjatuh ke Jurang Gunung Klabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/337/3156136/pendaki-SyQt_large.jpg
Wanadri Buka Pendaftaran Pendidikan Dasar 2025, Minat Jadi Anggota? Berikut Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/525/3153108/viral-BSLy_large.jpg
Wanita Cantik Alami Hipotermia di Puncak Sunan Ibu Kawah Putih, Evakuasi Berlangsung Dramatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/18/3151629/agam-VMjm_large.jpg
Donasi Warganet Brasil untuk Agam Rinjani yang Evakuasi Juliana Marins Dibatalkan, Apa Sebabnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150892/juliana_marins-ZkQz_large.jpg
Juliana Marins Diperkirakan 20 Menit Meninggal Usai Jatuh ke Jurang Gunung Rinjani
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement