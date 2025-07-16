Pendaki Swiss yang Jatuh di Rinjani Berhasil Dievakuasi via Udara

SELONG – Pendaki asal Swiss, Benedikt Emmenegger (46), yang terjauh di Gunung Rinjani pada Rabu (16/7/2025), akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup. Proses evakuasi dilakukan melalui jalur udara.

Tim SAR gabungan berkoordinasi dengan pihak Bali Air untuk mengerahkan helikopter dalam upaya penyelamatan ini.

Kepala Kantor SAR Mataram, Muhamad Hariyadi, selaku SAR Mission Coordinator (SMC) memaparkan, helikopter Bali Air yang diterbangkan dari Bali berhasil mendarat pada pukul 16.44 WITA di sekitar jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak, dekat dengan lokasi korban.

“Emmenegger diterbangkan menuju Rumah Sakit BIMC Kuta, Denpasar, Bali untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut,” kata Hariyadi.

Helikopter yang membawa korban, yang didampingi anaknya dan seorang dokter asal Spanyol, tiba di helipad Bali Air pada pukul 17.30 WITA. Selanjutnya korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit BIMC.

Menurut keterangan dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR), korban memulai pendakian pada Selasa 15 Juli 2025, melalui jalur Sembalun. Laporan kecelakaan diterima BTNGR pada Rabu sekitar pukul 11.25 WITA, dari guide dan porter yang mendampingi Emmenegger.