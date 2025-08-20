Pendaki Gunung Butak Ditemukan Selamat Setelah 2 Hari Hilang, Evakuasi Berlangsung Dramatis!

KOTA BATU – Pendaki yang sempat dinyatakan hilang di Gunung Butak berhasil ditemukan selamat. Pendaki bernama Chamdan Salman Alfarizi (22), warga Desa Grinting, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, ditemukan di kawasan sabana pada Selasa siang (19/8/2025).

Koordinator SAR Malang Raya, Yoni Fariza, mengungkapkan bahwa Chamdan ditemukan sekitar pukul 14.00 WIB. Lokasinya bahkan tidak jauh dari tenda tempat ia menginap.

“Kita berhasil menemukan survivor setelah melakukan pencarian selama 2 hari. Survivor ditemukan selamat di area sabana, tetapi mengalami luka-luka sehingga perlu evakuasi,” kata Yoni Fariza, Selasa (19/8/2025).

Yoni menjelaskan, meskipun ditemukan selamat, Chamdan mengalami patah kaki sehingga harus dievakuasi dengan tandu dan dibawa ke RS Hasta Brata Kota Batu.

“Survivor mengalami patah kaki saat ditemukan, sehingga kami memerlukan beberapa personel untuk mengevakuasi ke bawah. Survivor dibawa ke RS Hasta Brata sore tadi sekitar pukul 15.30 WIB,” jelasnya.