HOME NEWS NUSANTARA

Jatuh ke Jurang 20 Meter, Jenazah Pendaki Gunung Slamet Berhasil Dievakuasi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |17:34 WIB
Jatuh ke Jurang 20 Meter, Jenazah Pendaki Gunung Slamet Berhasil Dievakuasi
Tim Basarnas evakuasi jenazah Ali di Gunung Slamet (foto: dok Basarnas)
A
A
A

JAKARTA – Upaya pencarian tim SAR gabungan terhadap Syafiq Ridhan Ali Razan atau Ali (18), pendaki Gunung Slamet yang dilaporkan hilang sejak Selasa, 30 Desember 2025, akhirnya membuahkan hasil. Jenazah Ali berhasil ditemukan dan dievakuasi pada Kamis 15 Januari 2026.

Kepala Kantor SAR Semarang, Budiono, mengatakan korban ditemukan di sisi selatan lereng Gunung Slamet, tepatnya di jalur turun menuju Basecamp (BC) Gunung Malang, yang bukan merupakan jalur pendakian awal korban.

"Lokasi jatuhnya Ali berada di sisi selatan lereng pada jalur turun menuju BC Gunung Malang. Artinya, bukan jalur pendakian saat Ali naik, yaitu melalui BC Dipajaya," ujar Budiono, Kamis (15/1/2026).

Menurut Budiono, korban ditemukan pada Rabu 13 Januari 2026 atau hari ke-16 pencarian, sekitar pukul 10.49 WIB, di area sekitar Pos 9 pendakian, di dasar lereng yang tidak jauh dari batas vegetasi. Namun, proses evakuasi tidak dapat langsung dilakukan karena kondisi medan dan cuaca.

“Alhamdulillah, kondisi jenazah saat ditemukan masih utuh sehingga mudah dikenali. Untuk penyebab meninggalnya korban, pihak RSUD Goeteng Taroenadibrata Purbalingga yang akan menyampaikan secara resmi,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
