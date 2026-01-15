Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Pendaki Gunung Slamet Syafiq Ali Meninggal Akibat Hipotermia

Catur Edi Purwanto , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |22:02 WIB
Pendaki Gunung Slamet Syafiq Ali Meninggal Akibat Hipotermia
Tim Basarnas saat evakuasi jenazah Syafiq Ali di Gunung Slamet (foto: Basarnas)
PURBALINGGA – Tim forensik RSUD Goeteng Tarunadibrata bersama Dokkes Polres Purbalingga, Jawa Tengah, melakukan visum luar terhadap jenazah Syafiq Ridhan Ali Razan, pendaki pelajar asal Magelang yang meninggal dunia di Gunung Slamet.

Visum luar dilakukan untuk memastikan waktu dan penyebab kematian korban. Pemeriksaan melibatkan dokter RSUD Goeteng Tarunadibrata, tim Dokkes, serta Inafis Polres Purbalingga.

Jenazah Syafiq sebelumnya berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari kawasan puncak Gunung Slamet, kemudian langsung dibawa ke RSUD Goeteng Tarunadibrata Purbalingga untuk menjalani pemeriksaan medis.

Ayahanda korban tampak mendampingi jenazah sejak proses evakuasi hingga pemeriksaan visum. Pihak keluarga menyatakan telah mengikhlaskan kepergian korban, sehingga hanya dilakukan visum luar atau visum ringan.

 

